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Формула-1

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"

Болид Макса Ферстаппена. EPA-EFE/ ADAM DAVIS
Болид Макса Ферстаппена
© EPA-EFE/ ADAM DAVIS

Второе место занял Льюис Хэмилтон, третьим стал Шарль Леклер

ТАСС, 22 октября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США. Соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим финишировал монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари".

Ферстаппен по итогам прошлого этапа досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира. Сейчас в его активе 441 очко, на втором месте идет его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (228), на третьей позиции расположился Хэмилтон (201).

Этап в Остине стал пятым в сезоне, в рамках которого прошла спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть.

Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 22:00 мск. Победителем квалификации стал Леклер. 

Теги:
Формула-1Хэмилтон, ЛьюисФерстаппен, Макс
© Информационное агентство ТАСС
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