Кузьменко забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Флоридой" и стал первой звездой встречи

Российский нападающий помог "Ванкуверу" выиграть со счетом 5:3

ТАСС, 22 октября. "Ванкувер" на выезде со счетом 5:3 обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Ванкувера" шайбы забросили Куинн Хьюз (12-я минута), Карсон Суси (31), Элиас Петтерссон (32), Андрей Кузьменко (56), Брок Бёзер (58). Кузьменко и его одноклубник нападающий Илья Михеев записали на свой счет по результативной передаче. Михеев появился на льду впервые с января, когда он получил травму колена. У "Флориды" отличились Александр Барков (12) и Сэм Рейнхарт (47, 55). Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 30.

Кузьменко признали первой звездой встречи. По итогам предыдущего розыгрыша регулярного чемпионата российский нападающий установил новый рекорд "Ванкувера" по результативности в дебютном сезоне, набрав 74 (39 заброшенных шайб + 35 результативных передач) очка.

"Ванкувер" набрал шесть очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Флорида" с четырьмя очками в пяти играх идет седьмой в Атлантическом дивизионе. Следующие матч команды проведут в ночь на 25 октября по московскому времени. "Ванкувер" в гостях сыграет с "Нэшвиллом", "Флорида" примет "Сан-Хосе".