Нападающий "Рейнджерс" Панарин сделал дубль в матче НХЛ против "Сиэтла"

Российского хоккеиста признали первой звездой встречи

ТАСС, 22 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счетом 4:1 победил "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Артемий Панарин (13-я, 46-я минуты), Каапо Какко (34), Алексис Лафренье (38). У "Сиэтла" отличился Джастин Шульц (9). Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин не принимал участия в матче, вместо него ворота команды защищал американец Джонатан Куик. Панарина признали первой звездой матча.

Матч начался позже запланированного из-за проблем с освещением. Когда встреча началась, выяснилось, что одна стороны площадки темнее другой и что эту проблему нельзя решить. Команды менялись сторонами каждые десять минут матча, чтобы исключить получение одним из клубов несправедливого преимущества.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, на счету команды шесть очков в пяти матчах. "Сиэтл" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с тремя очками в шести встречах. Обе команды проведут следующие матчи на выезде в ночь на 25 октября по московскому времени. "Рейнджерс" сыграют с "Калгари", "Сиэтл" - с "Детройтом".

В других матчах игрового дня "Колорадо" со счетом 6:4 дома обыграл "Каролину", нападающий хозяев Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 23 броска из 27, голкипер "Каролины" Петр Кочетков - 22 из 28. "Виннипег" на выезде оказался сильнее "Эдмонтона" (3:2 ОТ). Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников забросил шайбу в меньшинстве. "Бостон" на выезде переиграл "Лос-Анджелес" (4:2).