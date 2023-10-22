Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир

В финале отечественная спортсменка отдала японке Саре Саито три гейма

ТАСС, 22 октября. Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Сару Саито в финале юниорского Итогового турнира, который проводится под эгидой Международной федерации тенниса. Соревнования проходят в китайском Чэнду.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Корнеевой. Ранее россиянка уступила Саито на групповом этапе турнира - 6:0, 3:6, 4:6.

Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей эти соревнования. В 2016 году победительницей турнира становилась Анна Блинкова.

Корнеевой 16 лет, она занимает 165-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Australian Open и Roland Garros. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.

Юниорский Итоговый турнир проводится на покрытии "хард". Из россиян соревнования также выигрывал Андрей Рублев (2015), ныне занимающий пятую строчку в мировом рейтинге.