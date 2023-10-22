В Югре ожидают свыше тысячи зрителей на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске

На двух этапах соревнований ожидается более 300 участников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 октября. /ТАСС/. Организаторы первого и второго этапов Кубка России по биатлону, которые пройдут в Ханты-Мансийске с 23 ноября по 4 декабря, ожидают на трибунах центра зимних видом спорта имени Александра Филипенко более тысячи зрителей. Об этом сообщили ТАСС в "Юграмегаспорт".

"В Ханты-Мансийске с 23 ноября по 4 декабря пройдут первый и второй этапы Кубка России по биатлону среди мужчин и женщин. Ожидается более 300 участников гонок и более тысячи зрителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты начали формировать трассы, уже уложено 25 тыс. кубометров снега. Как уточнил ТАСС директор центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко Николай Вторушин, ежедневно ратраки уплотняют трассу, специалисты следят за ее покрытием. "В настоящее время здесь тренируются спортсмены сборной России - лыжники и биатлонисты, а сборная среди плохо слышащих и плохо видящих спортсменов проводит тренировки и первые вкатки", - сказал он.

Кроме того, сейчас организаторы мероприятия формируют культурную программу.