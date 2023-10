Звонарева и Зигемунд выиграли соревнования в Китае и отобрались на Итоговый турнир WTA

Россиянка и немка в воскресенье стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации в Наньчане, в двух сетах обыграв японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию

ТАСС, 22 октября. Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд обыграли японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Наньчане.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Звонаревой и Зигемунд. Победа позволила им набрать достаточное количество очков, чтобы отобраться на Итоговый турнир WTA в парном разряде.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне. Звонарева будет на нем единственной представительницей России. В прошлом году победительницами Итогового турнира в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс.

Звонаревой 39 лет, она занимает 20-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 15 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на US Open. В парном разряде она также становилась победительницей Australian Open (2012) и US Open (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и US Open (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Зигемунд 35 лет, она занимает 14-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 2 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 13 - в парном. Немка также является победительницей US Open в миксте (2016).

Турнир в Наньчане относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - чуть более $259 тыс.