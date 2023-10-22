Кириленко рассказал об отсутствии "дельцов" в российском баскетболе

Глава Российской федерации баскетбола также отметил важность развития внутреннего чемпионата

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Дельцов", которые переманивали бы перспективных атлетов за границу, в российском баскетболе нет. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Президент России Владимир Путин ранее на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.

"Не знаю такого, чтобы какие-то "дельцы" были в баскетболе. Другое дело, что залог успеха баскетбола как спорта - развитие внутреннего чемпионата. Если мы посмотрим на любое популярное соревнование в мире - это прежде всего свой собственный внутренний чемпионат. Бери НБА, НФЛ, НХЛ. Если у нас будет сильный чемпионат - это залог успеха", - сказал Кириленко.