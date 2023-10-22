Чесноков: теннисист Карацев показал провальную игру в финале турнира в Токио

Россиянин проиграл американцу Бену Шелтону со счетом 5:7, 1:6

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карцев делал очень много ошибок и показал провальную игру в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио против американца Бена Шелтона. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье Карацев проиграл Шелтону со счетом 5:7, 1:6.

"К сожалению, борьбы не получилось, в первом сете еще шла более-менее равная игра, но при счете 5:5 Шелтон удачно сыграл, исполнил какой-то бешенный прием, потом Карацев сделал двойную ошибку и посыпался. Хотелось большей интриги в финале, видеть спектакль, но Карацев показал провальную игру. Особенно во второй партии", - сказал Чесноков.

"То, что он вышел в финал, это уже большой успех, но хотелось бы видеть более стабильного игрока, чтобы не было провала. Карацев очень плотно играет, и игроки за ним не успевают, однако сегодня он сделал очень много ошибок", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд в 2023 году составил свыше $1,85 млн. Победителем прошлого розыгрыша турнира стал американец Тэйлор Фритц. Из россиян соревнования выигрывал Даниил Медведев (2018).