22 октября, 12:39
Фигурное катание

Горбачева рассказала, что расстроена прокатом произвольной программы на этапе в Омске

Фигуристка не смогла исполнить четверной сальхов в произвольной программе и заняла итоговое второе место

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева не смогла выполнить все задуманное в произвольной программе на втором этапе Гран-при России в Омске, спортсменка осталась расстроенной итогами проката. Об этом она рассказала журналистам.

Горбачева заняла второе место на этапе Гран-при в Омске, уступив Аделии Петросян. Горбачева лидировала после короткой программы. В произвольной программе она прыгнула двойной сальхов вместо четверного.

"Не все получилось, не очень чисто, я очень расстроена. На тренировке был четверной сальхов, знаю причины, буду работать больше и лучше, чтобы этого не повторялось", - сказал Горбачева.

Горбачевой 16 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место. 

Теги:
Фигурное катание
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