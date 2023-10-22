Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Омске в парном катании

По итогам двух программ Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 232,98 балла

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями второго этапа Гран-при России в парном катании. Соревнования прошли в Омске.

По итогам двух программ Мишина и Галлямов набрали 232,98 балла (73,50 за короткую программу + 159,48 за произвольную). Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67; 72,69 + 148,98). Третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32; 72,85 + 130,47).

Мишина и Галлямов в Пекине стали чемпионами Игр в командных соревнованиях и завоевали бронзу в парном катании. Они также являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021). В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, выиграли два этапа Гран-при России и стали вторыми в финале Гран-при России.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Следующий этап Гран-при России пройдет с 25 по 29 октября в Красноярске.