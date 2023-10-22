Российский теннисист Котов проиграл в финале турнира ATP в Стокгольме

В решающем матче россиянин уступил французу Гаэлю Монфису

ТАСС, 22 октября. Россиянин Павел Котов уступил французу Гаэлю Монфису в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Стокгольме.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу француза, попавшего на турнир по защищенному рейтингу. Котов, который попал в основную сетку соревнований через квалификацию, впервые играл в финале турнира ATP.

Котову 24 года, он является 109-й ракеткой мира. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга основной сетки.

Монфису 37 лет, в рейтинге ATP он идет на 140-м месте. На счету француза теперь 12 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах большого шлема является выход в 1/2 финала Roland Garros (2008) и US Open (2016).

Турнир в Стокгольме проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет свыше €673 тыс. Победителем турнира 2022 года стал датчанин Хольгер Руне, который в текущем розыгрыше уступил во втором круге. Россияне никогда не выигрывали турнир.