Тарасова считает, что Косторной не стоило критиковать судей на этапе Гран-при России

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница заняли четвертое место на втором этапе Гран-при России в парном катании

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная должна работать над собой, а не критиковать судейство. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Косторная и Георгий Куница заняли четвертое место на этапе Гран-при России в парном катании в Омске. После выступления Косторная раскритиковала судейство на турнире.

"Я считаю, что ей было бы лучше помолчать. Она еще никто в парном катании, у нее практически нет опыта выступлений на таком уровне. Вместо того, чтобы критиковать судей, пусть лучше работает над собой", - сказала Тарасова.

Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. Спортсменка перешла в парное катание в 2023 году.