Фигуристка Косторная не исключила смену спортивного гражданства

Спортсменка выступает в соревнованиях спортивных пар вместе с Георгием Куницей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная не стала исключать возможность смены спортивного гражданства в будущем. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну - страну, которая дает нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя, - сказала Косторная. - Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно".

Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание, ее партнером стал Георгий Куница.