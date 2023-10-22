"Ростов" обыграл "Ахмат" и прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

Встреча 12-го тура завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 22 октября. "Ростов" со счетом 3:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Егор Голенков (34-я минута), Максим Осипенко (41, с пенальти), Мохаммад Мохеби (53).

"Ростов" прервал серию из семи матчей без побед в РПЛ. До сегодняшней игры подопечные Валерия Карпина побеждали в лиге 12 августа, тогда команда со счетом 3:0 обыграла казанский "Рубин". После этого "Ростов" потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.

Благодаря победе "Ростов" поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, команда набрала 13 очков. "Ахмат" с 12 очками занимает 12-е место. В следующем туре "Ростов" примет московский "Локомотив" 28 октября, "Ахмат" в этот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".