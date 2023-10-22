"Ростов" обыграл "Ахмат" и прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

ТАСС, 22 октября. "Ростов" со счетом 3:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Егор Голенков (34-я минута), Максим Осипенко (41, с пенальти), Мохаммад Мохеби (53).
"Ростов" прервал серию из семи матчей без побед в РПЛ. До сегодняшней игры подопечные Валерия Карпина побеждали в лиге 12 августа, тогда команда со счетом 3:0 обыграла казанский "Рубин". После этого "Ростов" потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.
Благодаря победе "Ростов" поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, команда набрала 13 очков. "Ахмат" с 12 очками занимает 12-е место. В следующем туре "Ростов" примет московский "Локомотив" 28 октября, "Ахмат" в этот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Зенит"
12
7
2
3
23
25
12
13
3
"Крылья Советов"
12
6
3
3
21
26
17
9
4
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
5
"Спартак"
12
6
2
4
20
18
18
0
6
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
7
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
8
"Пари НН"
12
5
2
5
17
11
11
0
9
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
10
"Ростов"
12
3
4
5
13
20
24
-4
11
"Рубин"
12
3
4
5
13
11
20
-9
12
"Ахмат"
12
3
3
6
12
12
15
-3
13
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
14
"Балтика"
12
3
3
7
11
12
18
-6
15
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6