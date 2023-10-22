22 октября, 18:01
Футбол в России

"Ростов" обыграл "Ахмат" и прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

Встреча 12-го тура завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 22 октября. "Ростов" со счетом 3:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Егор Голенков (34-я минута), Максим Осипенко (41, с пенальти), Мохаммад Мохеби (53).

"Ростов" прервал серию из семи матчей без побед в РПЛ. До сегодняшней игры подопечные Валерия Карпина побеждали в лиге 12 августа, тогда команда со счетом 3:0 обыграла казанский "Рубин". После этого "Ростов" потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.

Благодаря победе "Ростов" поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, команда набрала 13 очков. "Ахмат" с 12 очками занимает 12-е место. В следующем туре "Ростов" примет московский "Локомотив" 28 октября, "Ахмат" в этот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Зенит"

12

7

2

3

23

25

12

13

3

"Крылья Советов"

12

6

3

3

21

26

17

9

4

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

5

"Спартак"

12

6

2

4

20

18

18

0

6

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

7

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

8

"Пари НН"

12

5

2

5

17

11

11

0

9

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

10

"Ростов"

12

3

4

5

13

20

24

-4

11

"Рубин"

12

3

4

5

13

11

20

-9

12

"Ахмат"

12

3

3

6

12

12

15

-3

13

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

14

"Балтика"

12

3

3

7

11

12

18

-6

15

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
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