Девять команд стали победителями второго этапа чемпионата "Битва роботов"

Суперфинал "Битвы роботов" пройдет в 2024 году на "Играх будущего"

ТАСС, 22 октября. Победителями второго этапа международного чемпионата "Битва роботов", который завершился в Перми, стали девять команд, в том числе из Индии и Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе "Игр будущего".

"По итогу турнира определились девять победителей: DS Robotics (Пондишери, Индия), "Вебер Лабс" (Москва), ROC (Шэньчжэнь, Китай), Energy Girls (Санкт-Петербург), Daddy Bots (Санкт-Петербург), "Наследники земли" (Москва), Blanka Botz (Мумбаи, Индия), "Робозон-2" (Казань), Energy (Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении. Всего за призовой фонд в размере 6 млн рублей и право выйти в финальный этап чемпионата сражались 34 команды.

"Битва роботов" - это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя. Согласно распоряжению правительства, начиная с 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно.

В 2023 году "Битва роботов" вошла в состав спортивной программы международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Суперфинал чемпионата "Битва роботов" пройдет в рамках этого глобального соревнования.

"Можно с уверенностью сказать, что этот чемпионат задает мировые стандарты в инновационном спорте. "Битва роботов" - шоу мирового класса. Именно поэтому суперфинал этого шоу пройдет в 2024 году на "Играх будущего", - рассказал руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани в 2024 году, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.