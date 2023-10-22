Ферстаппен повторил рекорд "Формулы-1" по количеству побед за один сезон

На Гран-при США нидерландец одержал 15-ю победу в этом году

ТАСС, 22 октября. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при США. Соревнования проходили на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Тройку лидеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за "Макларен". Ферстаппен одержал 50-ю победу за время выступления в "Формуле-1", он стал пятым, кому удалось достичь этой отметки. Больше триумфов имеют на своем счету француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ферстаппен выиграл 15-й этап в этом году, нидерландский пилот повторил рекорд "Формулы-1" по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в 2022 году. До этого данное достижение принадлежало Шумахеру и Феттелю, которые побеждали по 13 раз в 2004 и 2013 годах соответственно.

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", в общем зачете нидерландский пилот лидирует с 466 очками. В тройку лидеров также входят его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (238) и Хэмилтон (219). В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", имея на своем счету 704 очка. Далее располагаются "Мерседес" (358) и "Феррари" (327). В сентябре "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов.

Следующий этап пройдет в Мексике с 27 по 29 октября.