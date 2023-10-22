"Ювентус" обыграл "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Турина

ТАСС, 22 октября. "Ювентус" в гостях со счетом 1:0 обыграл "Милан" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

Единственный мяч на 63-й минуте забил Мануэль Локателли. На 40-й минуте "Милан" остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Малик Тшау.

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, команда из Турина набрала 20 очков. "Милан" - второй, подопечные Стефано Пиоли набрали 21 очко. Лидирует в чемпионате "Интер", в активе которого 22 очка. В следующем туре "Ювентус" 28 октября примет "Верону", "Милан" на следующий день в гостях встретится с "Наполи".

В других матчах игрового дня "Рома" дома со счетом 1:0 обыграла "Монцу", "Болонья" на своем поле переиграла "Фрозиноне" (2:1), "Салернитана" и "Кальяри" сыграли вничью (2:2). "Аталанта" одержала домашнюю победу над "Дженоа" (2:0), российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме и не отметился голевыми действиями.