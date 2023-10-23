19-летний защитник "Анахайма" Минтюков стал второй звездой матча НХЛ с "Бостоном"

"Бостон" одержал победу в матче со счетом 3:1

ТАСС, 23 октября. "Бостон" со счетом 3:1 победил "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Бостона" отметились Мэттью Пойтрас (47-я и 51-я минуты) и Брэд Маршан (58). У проигравших отличился Мэйсон Мактавиш (46). Пойтрас забросил первые шайбы в НХЛ и стал первой звездой матча. 19-летний канадский форвард проводит первый сезон в НХЛ. Второй звездой матча признали 19-летнего российского защитника "Анахайма" Павла Минтюкова. Он также проводит первый сезон в лиге, на его счету одна шайба и одна результативная передача в пяти матчах.

"Бостон" одержал пятую победу подряд с начала сезона, команда набрала 10 очков в 5 матчах и возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. "Анахайм" потерпел третье поражение кряду, клуб располагается на седьмой позиции с 2 очками после 5 матчей. В следующей встрече "Бостон" встретится на выезде с "Чикаго" в ночь на 25 октября по московскому времени. "Анахайм" в тот же день сыграет в гостях против "Коламбуса".

В другом матче игрового дня "Детройт" дома победил "Калгари" (6:2). В составе проигравшей команды результативная передача на счету российского защитника Никиты Задорова. "Детройт" одержал пятую победу подряд, с 10 очками он занимает второе место в Атлантическом дивизионе. Единственное поражение "Детройт" потерпел в гостевом матче против "Нью-Джерси" (3:4).