"Шахтер" разорвал контракт с не вернувшимся в расположение клуба футболистом Роспутько

Спортсмен не вернулся в клуб после матча юношеской Лиги чемпионов в Бельгии, сообщалось, что игрок мог отправиться в Россию

ТАСС, 23 октября. Руководство украинского футбольного клуба "Шахтер" приняло решение разорвать контракт с игроком молодежной команды Александром Роспутько. Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера".

"В связи с невозвратом [игрока] в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг соглашение с футболистом Александром Роспутько", - говорится в сообщении.

13 октября пресс-служба "Шахтера" в комментарии порталу "UA-Футбол" подтвердила информацию о том, что Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской "Звездой". Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды, Роспутько родился в городе Горловка, располагающемся на севере ДНР. Позднее в "Звезде" опровергли информацию о подписании контракта с игроком.

Роспутько 19 лет, он провел четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет, не отметившись результативными действиями. За "Шахтер" полузащитник в этом сезоне провел один матч.