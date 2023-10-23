В "Пари НН" заявили, что не будут обращаться в ЭСК РФС после матча со "Спартаком"

"Спартак" 22 октября обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0, после матча главный тренер нижегородской команды раскритиковал судейство

ТАСС, 23 октября. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

22 октября "Спартак" на своем поле победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0, в добавленное время был удален капитан гостей Кирилл Гоцук. После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран раскритиковал судейство за двойные стандарты.

"Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне. Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК", - сказал Мелик-Гусейнов.

"Пари НН" идет восьмым в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в 12 матчах. 29 октября нижегородцы на своем поле примут "Сочи".