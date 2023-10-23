В Югре пока не приняли решения о проведении первых стартов международной лиги по биатлону

Первые соревнования планировалось провести 18-19 ноября в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Решение о проведении первых стартов новой Международной лиги клубного биатлона, которые планировалось провести 18-19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске с участием команд из России, Белоруссии, Китая, Турции, Монголии, пока не принято. Об этом ТАСС сообщили в "Юграмегаспорт".

Ранее глава Регионального клуба биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщал ТАСС, что эта организация и Белорусский клуб биатлона выступили учредителями новой Международной лиги клубного биатлона. Основная задача - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Первые соревнования планировалось провести 18-19 ноября в Ханты-Мансийске, где бы состоялись масс-старты и гонки преследования среди мужчин и женщин.

"На данный момент точной информации о первых соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске нет. Они в настоящее время не включены в календарный план спортивных мероприятий Югры", - сказано в сообщении.

На сайте "Юграмегаспорт" в настоящее время опубликован календарь спортивных стартов до конца ноября текущего года. В нем, например, есть сведения о первом и втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске с 23 ноября по 4 декабря, но нет данных о стартах новой лиги.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. 28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. IBU после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.