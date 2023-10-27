27 октября, 17:58
Футбол в России

"Рубин" обыграл "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанской команды

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли калининградскую "Балтику" в стартовом матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".

Мяч на 88-й минуте забил Валентин Вада.

В прошлом сезоне "Рубин" и "Балтика" выступали в Мелбет - Первой лиге. Казанская команда заняла первое место, калининградцы стали вторыми. "Рубин" не проигрывает и не пропускает в РПЛ в третьем матче подряд (две победы, одна ничья). "Балтика" в текущем сезоне не набрала ни одного очка в выездных матчах, потерпев семь поражений.

"Рубин" набрал 16 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Балтика" с 11 очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре "Рубин" 6 ноября на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга, "Балтика" 4 ноября примет петербургский "Зенит".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Зенит"

12

7

2

3

23

25

12

13

3

"Крылья Советов"

12

6

3

3

21

26

17

9

4

"Спартак"

12

6

2

4

20

18

18

0

5

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

6

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

7

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

8

"Пари НН"

12

5

2

5

17

11

11

0

9

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

10

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

11

"Ростов"

12

3

4

5

13

20

24

-4

12

"Ахмат"

12

3

3

6

12

12

15

-3

13

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

14

"Балтика"

13

3

3

8

11

12

19

-7

15

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
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