"Рубин" обыграл "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли калининградскую "Балтику" в стартовом матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".
Мяч на 88-й минуте забил Валентин Вада.
В прошлом сезоне "Рубин" и "Балтика" выступали в Мелбет - Первой лиге. Казанская команда заняла первое место, калининградцы стали вторыми. "Рубин" не проигрывает и не пропускает в РПЛ в третьем матче подряд (две победы, одна ничья). "Балтика" в текущем сезоне не набрала ни одного очка в выездных матчах, потерпев семь поражений.
"Рубин" набрал 16 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Балтика" с 11 очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре "Рубин" 6 ноября на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга, "Балтика" 4 ноября примет петербургский "Зенит".
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Зенит"
12
7
2
3
23
25
12
13
3
"Крылья Советов"
12
6
3
3
21
26
17
9
4
"Спартак"
12
6
2
4
20
18
18
0
5
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
6
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
7
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
8
"Пари НН"
12
5
2
5
17
11
11
0
9
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
10
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
11
"Ростов"
12
3
4
5
13
20
24
-4
12
"Ахмат"
12
3
3
6
12
12
15
-3
13
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
14
"Балтика"
13
3
3
8
11
12
19
-7
15
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6