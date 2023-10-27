"Рубин" обыграл "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанской команды

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли калининградскую "Балтику" в стартовом матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".

Мяч на 88-й минуте забил Валентин Вада.

В прошлом сезоне "Рубин" и "Балтика" выступали в Мелбет - Первой лиге. Казанская команда заняла первое место, калининградцы стали вторыми. "Рубин" не проигрывает и не пропускает в РПЛ в третьем матче подряд (две победы, одна ничья). "Балтика" в текущем сезоне не набрала ни одного очка в выездных матчах, потерпев семь поражений.

"Рубин" набрал 16 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Балтика" с 11 очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре "Рубин" 6 ноября на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга, "Балтика" 4 ноября примет петербургский "Зенит".