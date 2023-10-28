История команды и страны. Состоялась премьера документального сериала о "Спартаке"

Первые две серии были показаны в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьера документального сериала "Время "Спартака" состоялась в пятницу в кинотеатре "Художественный". Дебютный показ двух серий кинокартины смогли посетить несколько сотен зрителей.

В описании к сериалу отмечается, что в нем показана история становления "Спартака" - легендарной команды, которая завоевывала чемпионство за чемпионством и побеждала сильнейшие клубы Европы на международной арене. "История команды. История страны" - официальный слоган сериала. В съемках приняли участие люди, имевшие отношение к "Спартаку" в 1988-2003 годах, то есть к золотому времени красно-белых, когда команда девять раз стала чемпионом страны, а также отметилась достижением в виде шести побед на групповом этапе Лиги чемпионов.

В сериале, в частности, представлены комментарии бывшего главного тренера "Спартака" Олега Романцева, экс-игроков команды Станислава Черчесова, Владимира Бессчастных, Александра Филимонова, Юрия Гаврилова, Валерия Гладилина, Дмитрия Ананко, Андрея Тихонова, Виктора Онопко, Дмитрия Аленичева, а также нынешнего капитана красно-белых Георгия Джикии, бывшего пресс-атташе "Спартака" Леонида Трахтенберга и журналиста "Спорт-экспресса" Игоря Рабинера. Помимо этого, в сериале представлены комментарии известных болельщиков красно-белых и других журналистов. В первой серии описывается история "Спартака" и процесс ухода с поста главного тренера красно-белых Константина Бескова, на смену которому приходит Романцев.

Поначалу из-за большого количества интервью и нарезок архивных кадров не сразу можно втянуться в просмотр, однако со временем чувство интереса приходит. Авторы также используют инсценировку оговариваемых спикерами ситуаций, они кажутся слаженными, но с некой ноткой наигранности. Но после интервью и архивных нарезок это дает зрителю небольшую передышку, поэтому в комплексе это выглядит органично.

Молодому поколению этот сериал может открыть что-то новое, так как история "Спартака" показана от первого лица с самыми значимыми и интересными событиями того времени. У более старших поклонников "Спартака" и футбола данный сериал может вызвать ностальгию по тем временам. При этом в сериале рассказывается не только о футболе и "Спартаке", но и о жизни в стране в тот период.

Задачи и внимание

Перед началом показа перед зрителями выступили создатели и участники сериала. Режиссером проекта выступила Евгения Монтанья Ибаньес, продюсерами - Павел Карыхалин, Кирилл Сорокин и Ольга Филипук. На премьере также присутствовал один из участников сериала, бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор.

Креативный продюсер сериала Майя Кузина рассказала о задачах проекта. "Нашей основной задачей было сделать такой проект, в котором не просто будет собран весь материал с начала 1990-х до начала 2000-х, посвященный жизни "Спартака", а сделать из этого полноценную спортивную драму, - сказала Кузина. - Где будут сюжеты, повороты, герои, кураж, взлеты и падения, чтобы погрузиться в то время. Выносим вам на оценку, но нам кажется, что получилось очень классно, масштабно, волнительно для нас всех. Нам очень ценно, что мы делаем проект именно про "Спартак", потому что, как говорят герои нашего фильма, "Спартак" - это любовь, настоящая легенда не только в локальном контексте, но и в международном".

Сорокин сначала поблагодарил основных партнеров сериала - "Кинопоиск" и "Плюс Студию". "Это был большой путь, местами трудный, была амбициозная задача, поскольку никто до этого не замахивался на такой объем материала и такую эпоху, - отметил он. - Мы собирали все из хроники 1990-х, считаю, что получилось и удалось. Это, конечно, не удалось бы без команды, с которой мы это делали, спасибо большое, ребята. Этот труд еще не закончен, но вы большие молодцы, без вас бы этого не получилось".

Мор рассказал, что впервые участвовал в съемках, но тем не менее ему понравилось. По словам бывшего футболиста "Спартака", целью было сделать как достоверно, так и интересно. При этом каждая серия должна была получиться сама по себе отдельной и интересной. Мор также отметил труд каждого участника сериала, ведь съемки проходили почти круглые сутки. Как считает бывший футболист "Спартака", цели и задачи сериала были выполнены.

Коммерческий директор "Спартака" Рустам Махмутов надеется, что таких ярких периодов в истории клуба будет еще много. "Спартак" 1990-х - та команда, которая дарила огромное количество эмоций, не всегда они были положительные, которая делала исторические победы, которая влюбляла в себя, - сказал Махмутов. - На текущий момент период 1990-х является ярчайшим отрезком истории "Спартака", надеемся, что дальше этих отрезков будет больше, что они будут ярче и интереснее. Многие в зале, я думаю, в этот период начали болеть за "Спартак", у каждого из вас есть эпизоды из 1990-х, которые вы помните, благодаря которым вы полюбили "Спартак". Это в том числе шесть побед в Лиге чемпионов, победа над "Реалом", тысяча моментов, которые вы помните и любите".

Организаторы во время приветственных речей также отметили, что планировали записать интервью с бывшим главным тренером "Спартака" и помощником Романцева Георгием Ярцевым. Все было готово к съемке, была назначена дата, однако бывший тренер "Спартака" умер 15 июля 2022 года, ему было 74 года.

Слово режиссеру

Как рассказала режиссер Евгения Монтанья Ибаньес, съемки сериала проходили два года, а последние завершились около трех недель назад. Также она отметила, что пока полностью готовы только две серии, остальные четыре будут смонтированы в ближайшее время. "Самое длинное интервью у нас заняло три дня, это с Трахтенбергом и Рабинером, - сказала Ибаньес ТАСС. - Тогда мы с человеком сидели по 14-15 часов в день, это были самые первые интервью. Самое короткое заняло где-то полтора часа. В основном средняя длина интервью - порядка восьми часов. Насколько я помню, боюсь соврать, 35-40 спикеров у нас было".

"Я очень рада, что все свершилось, я горжусь командой, потому что у меня ощущение, что если бы не команда, если бы каждый из нас не вкладывался в проект, то мы бы не доделали этот проект. Я могу сказать, что я принимаю проект таким, какой он есть, потому что, как и любой творческий человек, я могу сказать, что могло бы быть лучше. Но мы попытались сделать такой документальный фильм, который будет смотреть широкая публика, чтобы им было интересно. Мы учились на своих ошибках. Поэтому я довольна", - добавила она.

Ибаньес также рассказала, что ранее снимала фильмы о "Локомотиве" и "Ростове". Но при этом она не является футбольным болельщиком и не поддерживает ни одну из команд.

Премьера сериала состоится 4 ноября в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск". Серии будут выходить раз в неделю.