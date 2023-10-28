Дончич набрал 49 очков в победном матче "Далласа" против "Бруклина" в НБА

Словенский разыгрывающий также сделал десять подборов и семь результативных передач

ТАСС, 28 октября. "Даллас" со счетом 125:120 обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в ночь на субботу по московскому времени в Далласе.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич. Он записал на свой счет дабл-дабл, набрав 49 очков и 10 подборов. На счету Дончича также 7 результативных передач. В составе "Бруклина" больше всех очков набрал защитник Кэмерон Томас - 30.

В следующем матче "Даллас" 31 октября на выезде сыграет с "Мемфисом", "Бруклин" в тот же день в гостях встретится с клубом "Шарлотт".

В других матчах дня "Денвер" в гостях обыграл "Мемфис" (108:104), "Шарлотт" на своей площадке уступил "Детройту" (99:111), "Нью-Йорк" на выезде оказался сильнее "Атланты (126:120), "Бостон" дома переиграл "Майами" (119:111). "Оклахома" одержала выездную победу над "Кливлендом" (108:105), защитник хозяев Донован Митчелл набрал 43 очка. "Сан-Антонио" в овертайме дома переиграл "Хьюстон" (126:122), "Чикаго" на своей площадке победил "Торонто" (104:103 ОТ). "Юта" дома оказалась сильнее "Лос-Анджелес Клипперс" (120:118), баскетболисты "Орландо" в гостях обыграли "Портленд" (102:97), "Голден Стэйт" на выезде победил "Сакраменто" (122:114), защитник гостей Стеф Карри набрал 41 очко.