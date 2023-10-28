Федерация компьютерного спорта России назвала неприемлемыми условия восстановления в EEF

Европейская федерация киберспорта настаивает на прекращении работы российской организации в новых регионах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Условия, выдвигаемые Европейской федерацией киберспорта (EEF) для восстановления членства Федерации компьютерного спорта (ФКС) России в организации, непримелемы. Об этом ТАСС сообщил президент ФКС России Дмитрий Смит.

"Наше членство в EEF было приостановлено в мае 2022 года. Что нужно для восстановления? Завершение специальной военной операции, а также чтобы мы перестали работать с ЛНР, ДНР и другими регионами России, - сказал Смит. - Естественно, для нас это неприемлемо. Поэтому было бы правильно создать свою конфедерацию. На данный момент мы уже смогли выстроить отношения с большинством зарубежных киберспортивных федераций. Поэтому дальше будем строить нашу организацию. Поэтому мы сейчас хотим провести цикл соревнований, чтобы ребята приехали, посмотрели, увидели, впечатлились, а затем уже делать шаги к созданию своей конфедерации".

"Есть и азиатская федерация. Выбирая между созданием своего и переходом в Азию, мы бы предпочли создание своего, но это все пока на этапе задумки. Удастся ли реализовать или нет - посмотрим. Весь вопрос в уставе. Федерации, конфедерации, ассоциации - это все общественные организации. И устав, как правило, не запрещает состоять в других аналогичных структурах. Поэтому нет прямого запрета, чтобы состоять и в одной федерации, и в другой", - добавил Смит.

ФКС России продолжает быть членом Международной федерации киберспорта. 28 августа международная федерация вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Об Открытых киберспортивных студенческих играх

29 октября в Москве пройдет финал Открытых киберспортивных студенческих игр, команды из восьми стран будут соревноваться в дисциплине CS:GO.

"Нам даже не пришлось делать специальное объявление о проведении Открытых киберспортивных студенческие игр: мы просто пообщались об этом с рядом иностранных коллег, а дальше сработал эффект сарафанного радио, - отметил Смит. - В результате к нам с желанием поучаствовать пришло порядка 30 стран. Некоторые страны хотели принять участие, но по разным причинам не смогли. Среди них Франция, Польша, Туркменистан. Кто-то не смог из-за сложностей с визами, кому-то просто не разрешили ехать к нам. То есть желающих было много".

"Честно скажу, для нас спортивный результат не так важен сейчас. То, что Россия сильна в спортивном плане, мы уже всем доказали и еще не раз докажем. Но сейчас фокус внимания немного на другом. Наше членство в европейской федерации приостановлено, потому что там большинство стран недружественно настроены по отношению к нам, но на мировом уровне у нас все отлично, отношения с ближайшими странами исключительно дружелюбное. В этом свете есть желание сделать свою конфедерацию. Поэтому нам сейчас важно показать активность России, организаторские возможности, чтобы создать вокруг России некую конфедерацию как некое противодействие европейской федерации", - заключил Смит.