Гимнаст Нагорный рассказал, что ему следует морально готовиться к будущему уходу из спорта

Олимпийский чемпион отметил, что не хотел бы занимать чье-то место в сборной России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Нагорный понимает, что его карьера гимнаста когда-нибудь завершится и что ему нужно быть морально подготовленным к уходу из спорта. Об этом Нагорный сообщил журналистам.

"Мысли уже появляются, что это когда-то случится, - признался 26-летний Нагорный. - К этому нужно морально подготовиться и не затягивать с уходом, чтоб не занимать чье-то место в сборной России, к примеру. Но при этом не нужно раньше времени опускать руки в это сложное время для спортсменов, когда одни говорят, что ехать в нейтральном статусе на Олимпиаду - предательство, а другие считают допустимым, потому что мы уже выступали ранее без флага и гимна, хотя и тогда кто-то нас считал предателями".

"На том же чемпионате мира по борьбе наши спортсмены вообще выступали без опознавательных знаков, но никто про них не сказал, что они предатели, а президент страны поздравил с успехом. После победы ты привезешь медаль в свою родную страну, а не куда-то еще. Если я приеду на Олимпиаду, то все равно все знают, что я из России", - заметил гимнаст.

Нагорный является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали - в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный - трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. В конце апреля его избрали на пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. Вопрос допуска спортсменов из этих стран к Олимпиаде 2024 года в Париже по-прежнему остается открытым.