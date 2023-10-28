Представитель ассоциации киберспорта Ирана рассказал о любви к русской литературе

Нима Хейролла также отметил, что мечтал посетить Россию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Произведения российских писателей Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Николая Гоголя впечатлили главу комитета по проведению и участию в международных соревнованиях Ассоциации компьютерного спорта Ирана Ниму Хейролла, для него было мечтой посетить Россию. Об этом Хейролла рассказал ТАСС.

29 октября пройдет финал Открытых киберспортивных студенческих игр по CS:GO. В турнире примут участие восемь команд, среди участников есть представители Ирана.

"Наши спортсмены счастливы приезжать сюда, им нравится город, конечно, еще не так много видели, кроме площади вокруг отеля, но все равно Москва нам нравится, - сказал Хейролла. - Мы чувствуем хорошие вайбы от России. Что касается меня, то для меня посещение России было мечтой, сейчас она осуществилась. Я очень люблю российские романы, я читал около сотни. Особенно запомнились такие авторы, как Михаил Булгаков, Федор Достоевский, также отмечу Николая Гоголя".

"Я знаю много людей из Федерации компьютерного спорта России, хорошо знаю Константина Сурконта (советника президента Федерации компьютерного спорта России - прим. ТАСС). Он является экспертом и профессионалом в киберспорте, мы много с ним говорили на эту тему, особенно в последний год мы очень много общались с ним. Я думаю, что отношения между наши федерациями на самом высоком уровне", - добавил Хейролла.