Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на третьем этапе Гран-при России

Второе место занимают Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третье - Аннабель Морозова и Игорь Еременко

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Дуэт набрал 87,26 балла. На втором месте располагаются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,61 балла), третью строчку занимают Аннабель Морозова и Игорь Еременко (76,13). Произвольный танец дуэты представят 29 октября.

Букин и Степанова дважды становились серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022), три раза - бронзовыми (2015, 2018, 2020).

Другие этапы Гран-при пройдут в Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября) и Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.