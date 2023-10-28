Абаскаль заявил, что игру "Спартака" с "Факелом" трудно анализировать из-за состояния поля

Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам воронежского клуба пришлось приводить газон в порядок

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Состояние газона на матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и воронежским "Факелом" не позволяет проанализировать игру. Об этом журналистам заявил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

28 октября "Спартак" на выезде уступил "Факелу" со счетом 0:2. Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам воронежского клуба пришлось приводить газон в порядок.

"Прежде всего, хочу сказать, что команда в таком матче, когда практически было невозможно играть в футбол, кое-что показала, она боролась, хотела победы, пробовала, - сказал Абаскаль. - К сожалению, две индивидуальные ошибки стоили дорогого: в первом случае пенальти и удаление, во втором случае тоже можно было избежать ошибки. Они нас сегодня привели к такому результату. Но в целом в таких условиях играть трудно, очевидно, к таким матчам невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле. Мы должны принять ошибки, принять поражение, мы должны не опускать голову, смотреть вперед и продолжать подготовку к следующим матчам".

"Такие игры трудно анализировать. Такое случается: бывает и снег, и холодно, бывает наоборот жарко очень. Но сегодня очень трудно анализировать футбол: нет спектакля, нет шоу. "Факел" при таких условиях одна из лучших команд чемпионата. Это команда с характером, физически сильная", - добавил Абаскаль.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с московским "Локомотивом" 5 ноября.