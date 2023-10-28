Тарпищев назвал закономерной победу теннисиста Медведева над Циципасом

Встреча полуфинала турнира в Вене завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев по делу обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. У Циципаса был четвертый номер посева.

"Даня стабильно проводит турнир и вышел в финал без нервов. Сегодня он реально был сильнее Циципаса и выиграл по делу. Сам подавал удачно, играл цепче, длиннее - победа закономерна", - сказал Тарпищев.

В финале россиянин встретится с победителем матча между соотечественником Андреем Рублевым (3-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (2). "В принципе для меня будет интересно, чтобы он играл в финале с Рублевым. Потому что Рублев прибавил, и они хорошо друг друга знают", - отметил президент Федерации тенниса России.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн.