Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Папин проиграл Асбарову

Поединок завершился победой Сослана Асбарова единогласным решением судей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский боксер Алексей Папин потерпел поражение от соотечественника Сослана Асбарова. Рейтинговый десятираундовый поединок в весовой категории до 90,71 кг, прошедший на московской "ВТБ-Арене", завершился победой Асбарова единогласным решением судей - 96:93, 99:90, 98:91.

В первых трех раундах лучше смотрелся Асбаров: он действовал быстрее, активнее и техничнее соперника, который выглядел тяжелее в движениях. А во втором раунде Асбаров отправил Папина в нокдаун. В четвертом раунде Папин активизировался и выровнял ситуацию. Но в ближнем бою ему не хватало остроты, а Асбаров отлично контратаковал и уходил из опасных положений. В дальнейшем Папин устал, и во второй половине боя снова сильнее выглядел Асбаров, одержавший заслуженную победу.

В послужном списке 36-летнего Папина теперь 15 побед (14 нокаутом), 2 поражения. Он вышел на ринг в четвертый раз после того, как в августе 2020 года победил соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Папин занимал первое место в рейтинге и имел право на бой с чемпионом мира конголезцем Илунгой Макабу, но был исключен из рейтингов из-за санкций.

Папин прервал серию из четырех досрочных побед. В 2019 году он боксировал с Макабу за серебряный пояс WBC и проиграл решением судей. Ранее, помимо Файфера, россиянин победил чеха Вацлава Пейсара техническим нокаутом в первом раунде, черногорца Дилана Прашовича нокаутом во втором раунде и боснийца Дамира Бельо техническим нокаутом во втором раунде.

31-летний Асбаров не знает поражений на профессиональном ринге - пять побед (одна нокаутом). В сентябре 2022 года он нанес поражение решением судей бывшему претенденту на титул чемпиона мира соотечественнику Дмитрию Кудряшову. Асбаров также известен по выступлениям в кулачных боях, где одержал шесть побед при отсутствии поражений и стал чемпионом лиги Hardcore Boxing. В любительском боксе Асбаров провел свыше 200 боев, входил в юношескую сборную России, стал мастером спорта международного класса.