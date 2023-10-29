29 октября, 07:37
Фигурное катание

Алиев выиграл третий этап Гран-при России по фигурному катанию

Дмитрий Алиев. Софья Сандурская/ ТАСС
Дмитрий Алиев
© Софья Сандурская/ ТАСС

Второе место занял Александр Самарин, третье - Петр Гуменник, который после короткой программы шел пятым

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев одержал победу на третьем этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Красноярске.

По сумме двух программ победитель набрал 260,07 балла (100,45 за короткую программу + 159,62 за произвольную). Вторым стал Александр Самарин (256,99 балла; 93,92 + 163,07), третьим - Петр Гуменник (242,77; 70,41 + 172,36).

Позже в воскресенье произвольные программы покажут женщины и спортивные пары. У дуэтов пройдет произвольный танец.

Другие этапы Гран-при России примут Казань (11-12 ноября), Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнований, который прошел в Уфе, стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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