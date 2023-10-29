Ангольский игрок махачкалинского "Динамо" Касинтура завершает оформление гражданства РФ

26-летний футболист заявил, что долго живет России и хочет построить в ней свою жизнь

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ангольский полузащитник махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Эгаш Касинтура завершает процесс оформления гражданства России, осталось только дождаться документов. Об этом Касинтура рассказал ТАСС.

"Я получаю гражданство России, финальный этап, думаю, что скоро это все будет решено, - сказал Касинтура. - Я решил получать гражданство, потому что здесь долго живу, хочется здесь свою жизнь построить. Будет намного легче и спокойнее, если у меня будет российское гражданство. Семья нормально восприняла, я же часто к ним приезжаю в Анголу, нет никаких проблем. Я просто жду документы, они готовятся, это процесс не такой быстрый".

"Я сделал все, что нужно было с моей стороны, теперь жду только документы. Мне нужно было сдавать экзамен, подавались документы на носителя языка", - добавил Касинтура.

29 октября Касинтуре исполнилось 26 лет. Он выступает за махачкалинское "Динамо" с 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал за "Уфу" (2021-2023). До этого Касинтура был игроком в мини-футбол.

О Бердыеве

С 2023 года махачкалинское "Динамо" возглавляет Курбан Бердыев. "Я мало времени нахожусь в большом футболе, но за это время я много чему учусь, - отметил Касинтура. - Курбан Бекиевич Бердыев рассказывает нам много интересных вещей, уделяет внимание всем, думаю, что все игроки, которые с ним работают, только прибавляют, мы рады, что есть такая возможность. Бывает, что он рассказывает истории, но они используются в качестве примеров. Удивлен, что такой человек, который, можно сказать, выиграл в России все, так любит свою работу, уделяет много времени и внимания на все, это удивляет"

28 октября "Динамо" на выезде уступило подмосковным "Химкам" со счетом 0:1 в матче 16-го тура Мелбет - Первой лиги. "Все прекрасно понимали, что "Химки" - достаточно хорошая команда, что игра будет тяжелой, настраивались, готовились, но, к сожалению, получился не самый лучший матч для нас. Если посмотреть на статистику, то результат закономерен. Нашей задачей является выходить и стараться выиграть в каждом матче, как в конце все сложится, так и будет. Мы будем дальше готовиться, чтобы в следующем матче выступить лучше, выиграть", - заключил Касинтура.

"Динамо" после 16 игр набрал 28 очков и идет пятым в турнирной таблице. В следующем матче команда 5 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".