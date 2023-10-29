Кудерметова и Хаддад Майя выиграли малый Итоговый турнир WTA в паре

Вероника Кудерметова стала первой в истории россиянкой, выигравшей эти соревнования

ТАСС, 29 октября. Россиянка Вероника Кудерметова и бразильянка Беатрис Хаддад Майя обыграли японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади в финале малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - Elite Trophy в парном разряде. Соревнования прошли в китайском Чжухае.

В финале Кудерметова и Хаддад Майя победили со счетом 6:3, 6:3. Ранее в воскресенье Хаддад Майя выиграла турнир в одиночном разряде, одолев китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (13:11), 7:6 (7:4). Впервые в истории турнира одна спортсменка завоевала титул и в одиночном, и в парном разряде. Кудерметова - первая представительница России, выигравшая малый Итоговый турнир в паре. Отечественные спортсменки не побеждали на этих соревнованиях в одиночном разряде.

Кудерметовой 26 лет, в парном мировом рейтинге она занимает 30-е место. На счету россиянки теперь семь побед на турнирах WTA в паре. В прошлом году вместе с бельгийкой Элизе Мертенс она выиграла Итоговый турнир WTA. Хаддад Майе 27 лет, она идет 24-й в парном рейтинге. Победа на малом Итоговом турнире стала для бразильянки шестой в парном разряде.

В Elite Trophy принимают участие 12 теннисисток и 6 пар спортсменок, не отобравшихся на Итоговый турнир WTA. В число участниц попадают 11 одиночниц и 5 пар с наивысшим рейтингом, еще одну спортсменку и один дуэт организаторы могут пригласить по wild card.

Elite Trophy всегда принимал Чжухай, турнир был основан в 2015 году, но не проводился с 2019 года: сначала турниры в Китае были отменены в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в стране из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи.