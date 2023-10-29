Степанова и Букин победили на третьем этапе Гран-при России в танцах на льду

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третье - Екатерина Миронова и Евгений Устенко

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Красноярске.

Дуэт в сумме за две программы набрал 215,27 балла (87,26 за ритм-танец + 128,01 за произвольный танец). Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (196,12; 79,61 + 116,51), третьими - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (182,96; 71,42 + 111,54).

Занимавшие третье место после ритм-танца Аннабель Морозова и Игорь Еременко по медицинским показаниям снялись с соревнований. 29 октября корреспондент ТАСС сообщил с места событий, что дуэт не смог завершить утреннюю тренировку. Спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов, Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку. В субботу на разминке перед ритм-танцем Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Позже тренер танцевального дуэта Морозовой и Еременко Анжелика Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной накладывали швы.

Другие этапы Гран-при примут Казань (11-12 ноября), Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022) и трижды - бронзовыми (2015, 2018, 2020).

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.