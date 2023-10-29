"Динамо" впервые с сентября одержало победу в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 2:1 обыграло екатеринбургский "Урал" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 384 зрителей.
В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (42-я минута) и Бителло (61). У проигравших отличился Илья Ишков (90+5).
Футболисты "Динамо" провели матч в специальной черной форме, посвященной пятикратному чемпиону СССР и трехкратному обладателю Кубка СССР в составе бело-голубых Льву Яшину, 22 октября отмечалось 94-летие со дня рождения вратаря. Перед началом матча команды почтили минутой молчания память матери футболиста "Урала" Игоря Дмитриева - серебряного призера чемпионата Европы в помещении 1998 года в беге на 60 м с барьерами Светланы Лауховой, которая скончалась 28 октября в возрасте 50 лет.
"Динамо" одержало победу в РПЛ впервые с 3 сентября, когда бело-голубые на выезде со счетом 2:1 обыграли "Ростов". До матча с "Уралом" команда четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 21 очко. "Урал" - 10-й с 16 очками. В следующем туре "Динамо" 6 ноября на выезде сыграет с "Сочи", "Урал" в этот же день примет казанский "Рубин".
В другом матче игрового дня "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 переиграл "Сочи", единственный мяч на 38-й минуте забил Николай Калинский. "Сочи" не сумел реализовать два пенальти: на 63-й минуте удар Вани Дркушича отбил Артур Нигматуллин, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте выше ворот пробил Кристиан Нобоа.
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Зенит"
13
8
2
3
26
27
13
14
3
"Крылья Советов"
13
6
4
3
22
27
18
9
4
"Динамо"
13
5
6
2
21
19
16
3
5
"Пари НН"
13
6
2
5
20
12
11
1
6
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
7
"Локомотив"
13
5
5
3
20
18
17
1
8
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
9
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
10
"Урал"
13
4
4
5
16
14
20
-6
11
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
12
"Факел"
13
4
3
6
15
11
15
-4
13
"Ахмат"
13
3
3
7
12
13
17
-4
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
13
3
3
8
11
12
19
-7
16
"Сочи"
13
3
0
10
9
13
20
-7