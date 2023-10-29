"Динамо" впервые с сентября одержало победу в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 2:1 обыграло екатеринбургский "Урал" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 384 зрителей.

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (42-я минута) и Бителло (61). У проигравших отличился Илья Ишков (90+5).

Футболисты "Динамо" провели матч в специальной черной форме, посвященной пятикратному чемпиону СССР и трехкратному обладателю Кубка СССР в составе бело-голубых Льву Яшину, 22 октября отмечалось 94-летие со дня рождения вратаря. Перед началом матча команды почтили минутой молчания память матери футболиста "Урала" Игоря Дмитриева - серебряного призера чемпионата Европы в помещении 1998 года в беге на 60 м с барьерами Светланы Лауховой, которая скончалась 28 октября в возрасте 50 лет.

"Динамо" одержало победу в РПЛ впервые с 3 сентября, когда бело-голубые на выезде со счетом 2:1 обыграли "Ростов". До матча с "Уралом" команда четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 21 очко. "Урал" - 10-й с 16 очками. В следующем туре "Динамо" 6 ноября на выезде сыграет с "Сочи", "Урал" в этот же день примет казанский "Рубин".

В другом матче игрового дня "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 переиграл "Сочи", единственный мяч на 38-й минуте забил Николай Калинский. "Сочи" не сумел реализовать два пенальти: на 63-й минуте удар Вани Дркушича отбил Артур Нигматуллин, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте выше ворот пробил Кристиан Нобоа.