29 октября, 15:29
Футбол в России

"Динамо" впервые с сентября одержало победу в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 2:1 обыграло екатеринбургский "Урал" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 384 зрителей.

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (42-я минута) и Бителло (61). У проигравших отличился Илья Ишков (90+5).

Футболисты "Динамо" провели матч в специальной черной форме, посвященной пятикратному чемпиону СССР и трехкратному обладателю Кубка СССР в составе бело-голубых Льву Яшину, 22 октября отмечалось 94-летие со дня рождения вратаря. Перед началом матча команды почтили минутой молчания память матери футболиста "Урала" Игоря Дмитриева - серебряного призера чемпионата Европы в помещении 1998 года в беге на 60 м с барьерами Светланы Лауховой, которая скончалась 28 октября в возрасте 50 лет.

"Динамо" одержало победу в РПЛ впервые с 3 сентября, когда бело-голубые на выезде со счетом 2:1 обыграли "Ростов". До матча с "Уралом" команда четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 21 очко. "Урал" - 10-й с 16 очками. В следующем туре "Динамо" 6 ноября на выезде сыграет с "Сочи", "Урал" в этот же день примет казанский "Рубин".

В другом матче игрового дня "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 переиграл "Сочи", единственный мяч на 38-й минуте забил Николай Калинский. "Сочи" не сумел реализовать два пенальти: на 63-й минуте удар Вани Дркушича отбил Артур Нигматуллин, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте выше ворот пробил Кристиан Нобоа.

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"Краснодар"

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"Зенит"

13

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27

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"Крылья Советов"

13

6

4

3

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27

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9

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"Динамо"

13

5

6

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21

19

16

3

5

"Пари НН"

13

6

2

5

20

12

11

1

6

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

7

"Локомотив"

13

5

5

3

20

18

17

1

8

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

9

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

10

"Урал"

13

4

4

5

16

14

20

-6

11

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

12

"Факел"

13

4

3

6

15

11

15

-4

13

"Ахмат"

13

3

3

7

12

13

17

-4

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

13

3

3

8

11

12

19

-7

16

"Сочи"

13

3

0

10

9

13

20

-7

  

Теги:
Российский футбол
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