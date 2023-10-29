Гончаренко рассказал о восстановлении футболиста "Урала" Влута после операции

По словам главного тренера екатеринбургского клуба, на данный момент полузащитнику тяжело одевать бутсу на травмированную ногу

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Футболисту "Урала" Райану Влуту тяжело надевать бутсу на больную ногу, поэтому сроки его возвращения на поле пока неизвестны. Об этом журналистам рассказал главный тренер екатеринбургского клуба Виктор Гончаренко.

Влут перенес операцию на пятке после травмы в мае. Для дальнейшего восстановления нидерландский полузащитник вернулся в конце сентября в Екатеринбург.

"У него неприятная травма, ему бутсу тяжело надевать. Как он начнет надевать, сможет тренироваться в бутсах, будем смотреть его состояние, - сказал Гончаренко. - Может быть, понадобиться еще недели две".

"Урал" уступил в 13-м туре Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" в Москве (1:2). Команда не поможет победить в чемпионате восемь матчей подряд.

"Нам надо выбраться из зоны турбулентности, у нас такие матчи, в которых соперники как создают, так и забивают. Нам голы залетают в том числе и с рикошета, поэтому надо переломить ситуацию. Мы минут 30 выглядели лучше "Динамо", и все ребята, кто вышел, усилили игру. Злость накапливается, мы действуем лучше, но результата нет. Иногда бывает очень-очень белая полоса и очень-очень черная", - подчеркнул Гончаренко.

"Урал" в 14-м туре чемпионата России примет казанский "Рубин" 6 ноября.