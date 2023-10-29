Ольховский: теннисисту Медведеву не хватило концентрации в матче с Синнером

Россиянин уступил в финале турнира в Вене со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером был равным и упорным, однако в решающей партии у российского спортсмена снизилась концентрация. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу Синнера.

"Матч был равный, была упорная борьба. Даниил мог лучше отыграть первый сет, во втором он играл неплохо, но опять же при счете 5:2 упустил два гейма подряд. Надо отметить, что Синнер в третьем сете играл чище, а у Даниила снизилась концентрация, он стал делать несвойственные ошибки", - сказал Ольховский.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев выиграл турнир 2022 года, из россиян его победителем также становился Андрей Рублев (2020).