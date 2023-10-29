29 октября, 18:23
Футбол в России

"Краснодар" проиграл ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Защитник "Краснодара" Витор Тормена и защитник ЦСКА Милан Гайич. Сергей Бобылев/ ТАСС
Защитник "Краснодара" Витор Тормена и защитник ЦСКА Милан Гайич
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 обыграл "Краснодар" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей гол забил Федор Чалов (41-я минута).

"Краснодар" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. До матча с ЦСКА краснодарский клуб одержал восемь побед и четырежды сыграл вничью. В РПЛ не осталось команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.

Перед матчем игроки ЦСКА вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес полузащитника армейцев Максима Мухина. 22 октября пресс-служба команды сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция.

ЦСКА поднялся на пятое место, команда набрала 21 очко. "Краснодар" с 28 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре армейцы примут "Пари Нижний Новгород" 5 ноября, краснодарский клуб в этот же день на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

13

8

4

1

28

21

8

13

2

"Зенит"

13

8

2

3

26

27

13

14

3

"Крылья Советов"

13

6

4

3

22

27

18

9

4

"Динамо"

13

5

6

2

21

19

16

3

5

ЦСКА

13

5

6

2

21

23

17

6

6

"Пари НН"

13

6

2

5

20

12

11

1

7

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

8

"Локомотив"

13

5

5

3

20

18

17

1

9

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

10

"Урал"

13

4

4

5

16

14

20

-6

11

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

12

"Факел"

13

4

3

6

15

11

15

-4

13

"Ахмат"

13

3

3

7

12

13

17

-4

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

13

3

3

8

11

12

19

-7

16

"Сочи"

13

3

0

10

9

13

20

-7

Теги:
Российский футбол
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