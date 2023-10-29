"Краснодар" проиграл ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 обыграл "Краснодар" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе победителей гол забил Федор Чалов (41-я минута).
"Краснодар" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. До матча с ЦСКА краснодарский клуб одержал восемь побед и четырежды сыграл вничью. В РПЛ не осталось команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.
Перед матчем игроки ЦСКА вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес полузащитника армейцев Максима Мухина. 22 октября пресс-служба команды сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция.
ЦСКА поднялся на пятое место, команда набрала 21 очко. "Краснодар" с 28 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре армейцы примут "Пари Нижний Новгород" 5 ноября, краснодарский клуб в этот же день на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".
1
"Краснодар"
13
8
4
1
28
21
8
13
2
"Зенит"
13
8
2
3
26
27
13
14
3
"Крылья Советов"
13
6
4
3
22
27
18
9
4
"Динамо"
13
5
6
2
21
19
16
3
5
ЦСКА
13
5
6
2
21
23
17
6
6
"Пари НН"
13
6
2
5
20
12
11
1
7
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
8
"Локомотив"
13
5
5
3
20
18
17
1
9
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
10
"Урал"
13
4
4
5
16
14
20
-6
11
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
12
"Факел"
13
4
3
6
15
11
15
-4
13
"Ахмат"
13
3
3
7
12
13
17
-4
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
13
3
3
8
11
12
19
-7
16
"Сочи"
13
3
0
10
9
13
20
-7