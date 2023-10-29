"Краснодар" проиграл ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:0 обыграл "Краснодар" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей гол забил Федор Чалов (41-я минута).

"Краснодар" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. До матча с ЦСКА краснодарский клуб одержал восемь побед и четырежды сыграл вничью. В РПЛ не осталось команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.

Перед матчем игроки ЦСКА вышли на поле в футболках со словами поддержки в адрес полузащитника армейцев Максима Мухина. 22 октября пресс-служба команды сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция.

ЦСКА поднялся на пятое место, команда набрала 21 очко. "Краснодар" с 28 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре армейцы примут "Пари Нижний Новгород" 5 ноября, краснодарский клуб в этот же день на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".