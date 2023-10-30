Макс Ферстаппен установил рекорд "Формулы-1" по числу побед за один сезон

Гонщик "Ред Булл" одержал 16-ю победу, став первым на Гран-при Мексики

ТАСС, 30 октября. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Для Ферстаппена данная победа стала 51-й за время выступления в "Формуле-1", он вышел на четвертое место, сравнявшись с французом Аленом Простом. Больше побед имеют немцы Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ферстаппен одержал 16-ю победу по ходу нынешнего сезона. Нидерландский пилот стал рекордсменом "Формулы-1" по этому показателю. Прежний рекорд также принадлежал Ферстаппену, который он установил в 2022 году, победив 15 раз. До этого рекордсменами были Шумахер и Феттель, которые побеждали по 13 раз в 2004 и 2013 годах соответственно.

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", в общем зачете нидерландский пилот лидирует с 491 очком. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (240 очков), который на домашнем этапе Гран-при сошел с дистанции на первом круге. Третьим идет Хэмилтон (220). В Кубке конструкторов досрочную победу ранее обеспечил "Ред Булл" (706 очков), вторую строчку занимает "Мерседес" (344), третью - "Феррари" (322).

Следующий этап пройдет в Бразилии с 3 по 5 ноября.