30 октября, 08:12
Итоговый турнир WTA

Соболенко раскритиковала WTA за организацию Итогового турнира в Мексике

Спортсменка заявила, что чувствует неуважение со стороны организации

ТАСС, 30 октября. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за качество корта на Итоговом турнире, который проходит в мексиканском Канкуне. Об этом она написал в сторис своего аккаунта в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В понедельник Соболенко в первом матче группового этапа со счетом 6:0, 6:1 победила Марию Саккари из Греции.

"Я счастлива, что смогла сохранить концентрацию, преодолеть трудности и сыграть хорошо, однако должна сказать о своем разочаровании WTA. Я чувствую неуважение со стороны WTA, это не тот уровень организации, которого мы ожидаем от финального соревнования, - сказала Соболенко. - Честно говоря, я не чувствую себя в безопасности, передвигаясь по этому корту, отскоки непостоянны, мы смогли потренироваться на этом корте только накануне матча. Для меня это неприемлемо, когда так много поставлено на карту".

"Учитывая все сказанное, я хочу выразить свою признательность местным организатором турнира, всем, кто строил корт и кто работает здесь. Я знаю, что это не их вина, и хочу, чтобы они знали, как и мексиканские болельщики, что я ценю их. Я очень счастлива в Мексике и просто расстроена из-за возникшей ситуации", - добавила она.

В следующем матче Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в первом туре проиграла американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6). 

Теги:
Итоговый турнир WTA
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