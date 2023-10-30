Ольховский: теннисистка Кудерметова остается одной из сильнейших парниц в мире

В воскресенье россиянка в паре с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии победила на малом Итоговом турнире WTA

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Победа российской теннисистки Вероники Кудерметовой на малом Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) - Elite Trophy говорит о том, что она остается одним из сильнейших игроков в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я думаю, эта победа показала, что Кудерметова остается одной из сильнейших парниц в мире. В прошлом году она выиграла основной Итоговый турнир, вместе с Элизе Мертенс они были одной из лучших пар в туре. Сейчас у нее нет стабильного партнера, она играет с разными девочками, и это немного ей мешает. Думаю, когда такой [партнер] найдется, она вновь будет стабильно показывать высокие результаты", - сказал Ольховский.

29 октября Кудерметова и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя победили со счетом 6:3, 6:3 японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади в финале соревнований.

Кудерметовой 26 лет, в парном мировом рейтинге она занимает 30-е место. На счету россиянки теперь семь побед на турнирах WTA в паре. В прошлом году вместе с бельгийкой Элизе Мертенс она выиграла Итоговый турнир WTA.