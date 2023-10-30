Макаров считает, что российские гимнасты могут остаться в 2024 году без чемпионатов Европы

Международная федерация гимнастики до сих пор не определила критерии допуска российских атлетов, рассказал Николай Макаров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены лишатся права на участие в чемпионатах Европы 2024 года по прыжкам на батуте, а также по спортивной и художественной гимнастике, если Международная федерация гимнастики (FIG) до конца ноября не определится с критериями допуска россиян и белорусов до турниров под своей эгидой. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

"Международная федерация гимнастики должна нам прислать критерии допуска, которые мы не получили до сих пор, а от этого зависит наше возвращение на международные старты, - отметил Макаров. - Я думаю, что крайний срок выработки критериев - это ноябрь, все ждут. В начале декабря состоится конгресс European Gymnastics (Европейского гимнастического союза - прим. ТАСС), и если к этому времени не будет никакой ясности в вопросе допуска, то наших спортсменов на 100 процентов не допустят до чемпионатов Европы. Я не удивлюсь, если это произойдет, потому что до сих пор нет никакого решения".

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных турнирах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. FIG первоначально рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

По информации, полученной ТАСС от источника в середине октября, критерии допуска могут быть выработаны на ближайшем заседании исполкома FIG, которое пройдет в Бангладеш с 22 по 24 ноября.

Конгресс European Gymnastics пройдет с 1 по 2 декабря в Софии. Чемпионат Европы 2024 года по прыжкам на батуте с 3 по 7 апреля будет принимать португальский Гимараеш, мужской и женский европейские первенства по спортивной гимнастике пройдут в конце апреля - начале мая в итальянском Римини, Будапешт с 22 по 26 мая примет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Все эти турниры являются отборочными на Олимпиаду в Париже.