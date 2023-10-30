В ФХР из-за чемпионата КХЛ не рассматривали участие мужских команд в Спартакиаде

Прерывать чемпионаты для проведения мужского турнира по хоккею нет смысла, отметили в Федерации хоккея России

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие мужских команд во Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших спортсменов не рассматривалось, поскольку параллельно будет проходить чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта. Хоккей на соревнованиях будет представлен женскими командами, турнир пройдет на ледовой арене "Трактор" имени Валерия Константиновича Белоусова.

"В зимней Спартакиаде должны участвовать сильнейшие спортсмены страны. Наши ведущие хоккеисты выступают в чемпионатах КХЛ и Всероссийской хоккейной лиги. Прерывать чемпионаты для проведения мужского турнира по хоккею нет смысла. Формат Спартакиады в части хоккея согласован Минспорта и ФХР", - рассказал собеседник агентства.

Соревнования пройдут в Краснодарском крае, а также Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. В них выступят лидеры по зимним видам спорта.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.