КДК РФС рассмотрит дисциплинарные нарушения на матче молодежных команд "Спартака" и ЦСКА

После матча со "Спартаком" игроки ЦСКА вместе с болельщиками команды скандировали речевки с ненормативной лексикой

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вызвал на заседание представителей молодежных команд "Спартака" и ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"Рассмотрим вопросы дисциплинарных нарушений по матчу молодежных команд "Спартака" и ЦСКА. Рапорт инспектора поступил, все представители "Спартака" и ЦСКА, а также игроки молодежки ЦСКА вызваны на заседание", - сказал Григорьянц.

Матч 15-го тура Молодежной футбольной лиги 27 октября завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. После матча игроки ЦСКА вместе с болельщиками команды скандировали речевки с ненормативной лексикой.

Заседание КДК пройдет 2 ноября.