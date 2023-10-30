Республиканский центр по шахматному образованию открылся в Чувашии

Центр создан на базе чебоксарской школы № 65

ЧЕБОКСАРЫ, 30 октября. /ТАСС/. Региональный ресурсный центр по шахматному образованию открылся в Чувашии на базе чебоксарской школы № 65. Об этом говорится в сообщении, распространенном республиканским министерством физической культуры и спорта.

"На базе средней школы № 65 в микрорайоне Новый город столицы Чувашии открыл свои двери региональный ресурсный центр по шахматному образованию", - отмечается в сообщении.

Для студентов на базе ресурсного центра организуют стажировку и обучение, для педагогов - курсы повышения квалификации. Кроме того, будут проводиться турниры для школьников, студентов и педагогов. "Также центр станет площадкой для проведения методических и обучающих семинаров, вебинаров для педагогов, издания научно-методических материалов в сфере шахматного образования", - подчеркивают в министерстве.

Глава Минспорта Чувашии Василий Петров уверен, что с открытием обучающей площадки шахматное движение в регионе получит новое развитие. "Благодаря профильному образованию наши учителя получат необходимые знания и компетенции, смогут обучить азам шахмат еще больше школьников", - цитируют в сообщении Петрова.

В день открытия центра состоялся турнир по шахматам для школьников и студентов. Кроме того, на базе школы проходит всероссийская конференция "Современные тенденции развития шахматного образования в России".

Центр был создан благодаря договору, подписанному в 2022 году между Федерациями шахмат России и Чувашии, Чувашским государственным педагогическим университетом имени И. Я. Яковлева и школой № 65. Четырехсторонний договор заключили в дни проведения в регионе Суперфиналов чемпионатов России по шахматам.