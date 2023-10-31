Макаров рассказал, почему россиян лишили лицензий Международной федерации гимнастики

Лицензии закрыты из-за недопуска российских атлетов к международным стартам, отметил президент Федерации прыжков на батуте России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские гимнасты лишились лицензий Международной федерации гимнастики (FIG) по причине своего отстранения от турниров под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

"Сейчас мы не допущены до международных стартов, - напомнил Макаров. - Как только ситуация изменится, нам лицензии откроют и продлят, естественно. А сейчас на нас наложен запрет, поэтому сейчас у нас лицензий нет. Просто FIG автоматически перекрыла лицензии всех российских спортсменов".

Россияне и белорусы лишились права выступать на международных стартах с марта 2022 года, однако до последнего времени часть гимнастов из России и Белоруссии, согласно сайту FIG, являлись обладателями действующих лицензий, без которых нельзя выступать на международных турнирах. Во второй половине октября вся информация о россиянах и белорусах, имеющих лицензии, была удалена с официального интернет-ресурса Международной федерации гимнастики.

19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Международная федерация гимнастики первоначально рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

По информации, полученной ТАСС от источника в середине октября, критерии допуска могут быть выработаны на ближайшем заседании исполкома Международной федерации гимнастики, которое пройдет в Бангладеш с 22 по 24 ноября.