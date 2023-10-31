В Ханты-Мансийске ожидают около 5 тыс. зрителей на хоккейный матч "Русской классики"

Вход на матч будет свободный

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Организаторы матча "Русской классики" Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между клубами "Югра" (Ханты-Мансийск") и тульским АКМ ждут на трибунах около 5 тыс. зрителей. Для них будут работать фудкорт, интерактивные площадки, фанзона и различные спортивные активности, сообщили ТАСС в пресс-службе хоккейного клуба "Югра".

"Русская классика" впервые пройдет в Ханты-Мансийске. Встреча начнется 4 ноября в 11:00 мск.

"Матч пройдет в Ханты-Мансийске на стадионе "Югра-атлетикс". Вход будет свободный. На трибунах смогут разместиться около пяти тысяч гостей. Ждем всех болельщиков и любителей хоккея. Приятным бонусом для владельцев абонементов станут теплые сидушки, чтобы было комфортнее следить за происходящим на льду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здесь уже смонтирована хоккейная коробка, сейчас специалисты размещают рекламу на льду. "Все желающие могут круглосуточно в режиме онлайн следить за подготовкой спортивной площадки", - добавил он.

Планируется, что в рамках "Русской классики" на стадионе "Югра-атлетикс" состоятся экстремальный забег, ледовое шоу, игры в хоккей в валенках, в керлинг, в русскую народную забаву в мяч - килу. Также будут работать фудкорт, фанзона, магазин сувенирной продукции, состоятся мастер-классы по изготовлению фанатской атрибутики.