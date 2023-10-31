СМИ: Английская премьер-лига расследует переходы Виллиана и Это'о из "Анжи" в "Челси"

По данным источника, финансовые отчеты указывают на то, что некоторые платежи могли быть произведены на счета, которые не были связаны с участниками сделок

ТАСС, 31 октября. Английская премьер-лига (АПЛ) в рамках расследования трансферов "Челси" в период владения клубом Романом Абрамовичем обратила внимание на переходы бразильца Виллиана и камерунца Самюэля Это'о. Об этом сообщила газета The Times.

По информации источника, финансовые отчеты указывают на то, что некоторые платежи могли быть произведены на счета российских организаций, которые не были связаны с непосредственными участниками сделок. Оба перехода были осуществлены в 2013 году.

Это'о выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год, Виллиан - в 2013 году. Камерунский нападающий завершил карьеру в 2019 году, 35-летний бразильский полузащитник на данный момент выступает в английском "Фулхэме". В "Челси" Это'о провел один сезон, Виллиан - семь лет. Бразилец стал чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Лиги Европы.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. После включения Абрамовича в санкционные списки правительства Великобритании в марте 2022 года совет АПЛ отстранил его от управления "Челси". Клуб был выставлен на продажу в марте 2022 года, контроль над командой был передан попечителям ее благотворительного фонда. "Челси" был куплен консорциумом во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли за 4,25 млрд, сделка была зарегистрирована британскими госорганами в мае 2022 года.