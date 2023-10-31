Россиянин Меджидов выиграл Всемирные игры боевых искусств после снятия с финала украинца

Россиянин в полуфинальной схватке нанес травму украинскому спортсмену, после боя у него диагностировали перелом ребра

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский боец муай-тай Гаджи Меджидов стал победителем Всемирных игр боевых искусств в Саудовской Аравии после того, как его соперник из Украины Олег Приймачов снялся с финала из-за перелома ребра. Об этом ТАСС сообщила спортивный директор Спортивной федерации тайского бокса - муай-тай России Татьяна Ефимова.

"Наш спортсмен нанес травму сопернику из Украины в полуфинальном поединке, в котором уступил, - заметила Ефимова. - Во время боя спортсмены находятся на адреналине, и тогда повреждение не казалось опасным, однако на следующее утро перед финалом украинец был снят с турнира после того, как у него был диагностирован перелом ребра".

Из-за особенностей системы проведения соревнований 30 октября в финале Приймачов должен был снова встретиться с россиянином, однако из-за травмы соперника Меджидов получил титул победителя Всемирных игр боевых искусств без борьбы.

"Конечно, наш спортсмен был огорчен тем, что нанес травму своему сопернику. Однако это спорт, никто от повреждений не застрахован. И с нашей стороны, и со стороны украинской делегации было все корректно. Никаких неспортивных историй здесь точно не было ни в одном моменте", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Все три российских бойца муай-тай, выступавших на Всемирных играх боевых искусств, завоевали на турнире медали. Золотые награды в Эр-Рияде выиграли Константин Шахтарин (весовая категория до 71 кг) и Меджидов (до 91 кг), бронзу - Мария Климова (до 57 кг).